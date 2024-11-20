https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984721215.html

В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников

В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024

В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников

Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:19

2024-11-20T00:19

2024-11-20T00:24

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщал, что во вторник вечером были уничтожены десять БПЛА самолетного типа на территории Брянской области."Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз подчеркивает, что подразделения ПВО продолжают работу по защите региона.

https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)