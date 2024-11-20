https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984721215.html
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников
Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:19
2024-11-20T00:19
2024-11-20T00:24
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщал, что во вторник вечером были уничтожены десять БПЛА самолетного типа на территории Брянской области."Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз подчеркивает, что подразделения ПВО продолжают работу по защите региона.
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще 14 БПЛА ВСУ