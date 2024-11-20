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В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 20.11.2024 (обновлено: 00:24 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984721215.html
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников
Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:19
2024-11-20T00:24
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщал, что во вторник вечером были уничтожены десять БПЛА самолетного типа на территории Брянской области."Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз подчеркивает, что подразделения ПВО продолжают работу по защите региона.
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще 14 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 14 беспилотников самолетного типа сбиты силами ПВО на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее глава региона сообщал, что во вторник вечером были уничтожены десять БПЛА самолетного типа на территории Брянской области.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркивает, что подразделения ПВО продолжают работу по защите региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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