https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984720804.html
В Брянской области сбили еще пять беспилотников
В Брянской области сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области сбили еще пять беспилотников
Еще пять беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:02
2024-11-20T00:02
2024-11-20T00:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее глава региона сообщал, что во вторник вечером были уничтожены пять БПЛА самолетного типа на территории Брянской области. "Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили еще пять беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области пять БПЛА ВСУ