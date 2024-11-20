https://ria.ru/20241120/berlin-1984855026.html

Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ

Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2024

Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ

Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:36

2024-11-20T15:36

2024-11-20T15:37

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции, правоохранители готовятся возобновить в среду попытки снять их оттуда, пишет журнал Spiegel. Экоактивисты протестуют против вырубки более чем 100 гектаров леса для расширения Tesla. В феврале они разбили лагерь в окрестностях Берлина и оборудовали себе укрытия из досок на деревьях. Накануне полиция приступила к ликвидации лагеря. Большая часть активистов добровольно покинула его после появления правоохранителей, однако некоторые отказались оставить свои укрытия, сообщается в материале. "Операция полиции по спуску протестующих против расширения завода Tesla с деревьев возобновится сегодня до полудня. Некоторые активисты до сих пор сидят на ветвях или в жилищах на деревьях, отказываясь покидать территорию лагеря", - говорится в статье. Изначально активисты должны были лишь временно освободить часть территории лагеря, чтобы землю в этой зоне обследовали на наличие взрывоопасных старых снарядов, пишет издание со ссылкой на местную полицию. Однако власти общины Грюнхайде со среды полностью запретили вход в лес "из-за несоблюдения общественной безопасности и нарушения порядка". Протестующие пытаются привлечь в лагерь новых активистов через социальную сеть Instagram*. "Давайте сделаем так, чтобы очистка территории затянулась для полиции навечно", - говорится в публикации аккаунта группы активистов Tesla Stoppen ("Остановим Tesla" - ред.) Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов. В начале мая завод Tesla в Германии остановил производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения и связанной с этим вырубки лесов. А 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны. Кроме того, в начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936297372.html

https://ria.ru/20240725/tesla-1961870646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), россия, германия, tesla motors