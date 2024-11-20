Рейтинг@Mail.ru
Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 20.11.2024 (обновлено: 15:37 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/berlin-1984855026.html
Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ
Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ
Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:36
2024-11-20T15:37
в мире
берлин (город)
россия
германия
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984854303_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_109d234662f243d6e69033eea9399452.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции, правоохранители готовятся возобновить в среду попытки снять их оттуда, пишет журнал Spiegel. Экоактивисты протестуют против вырубки более чем 100 гектаров леса для расширения Tesla. В феврале они разбили лагерь в окрестностях Берлина и оборудовали себе укрытия из досок на деревьях. Накануне полиция приступила к ликвидации лагеря. Большая часть активистов добровольно покинула его после появления правоохранителей, однако некоторые отказались оставить свои укрытия, сообщается в материале. "Операция полиции по спуску протестующих против расширения завода Tesla с деревьев возобновится сегодня до полудня. Некоторые активисты до сих пор сидят на ветвях или в жилищах на деревьях, отказываясь покидать территорию лагеря", - говорится в статье. Изначально активисты должны были лишь временно освободить часть территории лагеря, чтобы землю в этой зоне обследовали на наличие взрывоопасных старых снарядов, пишет издание со ссылкой на местную полицию. Однако власти общины Грюнхайде со среды полностью запретили вход в лес "из-за несоблюдения общественной безопасности и нарушения порядка". Протестующие пытаются привлечь в лагерь новых активистов через социальную сеть Instagram*. "Давайте сделаем так, чтобы очистка территории затянулась для полиции навечно", - говорится в публикации аккаунта группы активистов Tesla Stoppen ("Остановим Tesla" - ред.) Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов. В начале мая завод Tesla в Германии остановил производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения и связанной с этим вырубки лесов. А 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны. Кроме того, в начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240328/germaniya-1936297372.html
https://ria.ru/20240725/tesla-1961870646.html
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984854303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c06b07deb32f4e82afa13d0e97ec4f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), россия, германия, tesla motors
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Tesla motors
Полиция снимет сидящих на деревьях протестующих под Берлином, пишут СМИ

Spiegel: противники завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian GollnowКлиматические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином
Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Gollnow
Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции, правоохранители готовятся возобновить в среду попытки снять их оттуда, пишет журнал Spiegel.
Экоактивисты протестуют против вырубки более чем 100 гектаров леса для расширения Tesla. В феврале они разбили лагерь в окрестностях Берлина и оборудовали себе укрытия из досок на деревьях. Накануне полиция приступила к ликвидации лагеря. Большая часть активистов добровольно покинула его после появления правоохранителей, однако некоторые отказались оставить свои укрытия, сообщается в материале.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом
28 марта, 07:19
"Операция полиции по спуску протестующих против расширения завода Tesla с деревьев возобновится сегодня до полудня. Некоторые активисты до сих пор сидят на ветвях или в жилищах на деревьях, отказываясь покидать территорию лагеря", - говорится в статье.
Изначально активисты должны были лишь временно освободить часть территории лагеря, чтобы землю в этой зоне обследовали на наличие взрывоопасных старых снарядов, пишет издание со ссылкой на местную полицию. Однако власти общины Грюнхайде со среды полностью запретили вход в лес "из-за несоблюдения общественной безопасности и нарушения порядка".
Протестующие пытаются привлечь в лагерь новых активистов через социальную сеть Instagram*.
"Давайте сделаем так, чтобы очистка территории затянулась для полиции навечно", - говорится в публикации аккаунта группы активистов Tesla Stoppen ("Остановим Tesla" - ред.)
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов. В начале мая завод Tesla в Германии остановил производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения и связанной с этим вырубки лесов. А 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны. Кроме того, в начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль марки Tesla на электрозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества
25 июля, 09:37
 
В миреБерлин (город)РоссияГерманияTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала