https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984920326.html

В Белоруссию экстрадировали разыскиваемого по делу "Полка Калиновского"

В Белоруссию экстрадировали разыскиваемого по делу "Полка Калиновского" - РИА Новости, 20.11.2024

В Белоруссию экстрадировали разыскиваемого по делу "Полка Калиновского"

В Белоруссию экстрадирован Василий Веремейчик, разыскиваемый Минском по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации "Полк имени... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:40

2024-11-20T23:40

2024-11-20T23:40

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссию экстрадирован Василий Веремейчик, разыскиваемый Минском по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации "Полк имени Калиновского", сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек. "В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого "Полка Калиновского", признанного в Беларуси террористической организацией", - заявил Бычек. По информации телеканала ОНТ, Веремейчик в 2022 году принимал участие в военных действиях в составе террористической организации "Полк имени Калиновского". Верховный суд Белоруссии в конце сентября признал формирование участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии "Полк имени Калиновского" террористической организацией. В свою очередь представители белорусской оппозиции сообщили, что бывший военный Веремейчик, в 2020 году выехавший на Украину и затем вступивший в ряды террористического "Полка имени Калиновского", был задержан во Вьетнаме за драку.

https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html

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в мире, белоруссия, украина, вьетнам, вооруженные силы украины