https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984913955.html

Белорусское ТВ рассказало о подготовке польских боевиков для нападения

Белорусское ТВ рассказало о подготовке польских боевиков для нападения - РИА Новости, 20.11.2024

Белорусское ТВ рассказало о подготовке польских боевиков для нападения

Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что польские спецслужбы помогают готовить боевиков из числа белорусской оппозиции, которые планируют нападение РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:52

2024-11-20T21:52

2024-11-20T22:56

в мире

белоруссия

варшава

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_0:43:3269:1882_1920x0_80_0_0_11d4aee93058431955084284e757094a.jpg

МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что польские спецслужбы помогают готовить боевиков из числа белорусской оппозиции, которые планируют нападение на территорию Белоруссии."Польские спецслужбы помогают готовить боевиков для территории Беларуси. Там активно создают "хоругви" (боевые отряды - ред.). Только делают они это тихо и скрытно, ведь это категорически противоречит всем международным нормам", - говорится в Telegram-канале белорусского телеканала ОНТ.Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли"."Иностранные спецслужбы используют настрой беглых (выехавшей из Белоруссии оппозиции - ред.) и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы - иностранные наемники - обучают, оружие и снаряжение - с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия", - заявили в эфире телеканала.По его данным, в Польше "хоругвями" занимается "Паспалитае рушанне" - группировка, признанная Минском экстремистской. По информации телеканала, базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани."При этом польские спецслужбы не хотят, чтобы их обвинили в подготовке милитаристских формирований, которые готовятся ко вторжению в Беларусь, другое государство… Дан приказ беглым и "хоругвям" не отсвечивать, не афишировать свою деятельность. Но это для вида. Поддерживать экстремизм официальная Варшава продолжает, и тренировки беглых вышли на новый уровень", - заявили в эфире телеканала."Комитетом (КГБ Белоруссии - ред.) получены достоверные данные о том, что часть участников формирований проходит подготовку на территории Республики Польша при непосредственном участии спецназа GROM. Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму, однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек", - сообщил в эфире телеканала начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.По его словам, "польские власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации в публичном доступе".Телеканал заявил, что "такая же хоругвь есть в Вильнюсе - клуб "Литвины", в который входят порядка 70 человек". В эфире назвали несколько адресов, где "изучают теорию" и "обучают единоборствам", а также "занимаются силовой подготовкой". Тренировки, по информации телеканала, проходят на юго-западе Вильнюса и в его окрестностях.Телеканал задается риторическим вопросом, можно ли организовать такую масштабную подготовку "без санкции властей Польши и Литвы, без содействия местных спецслужб"."Могли ли они не знать? Нет", - подчеркнул диктор телеканала.Телеканал также напомнил ранее озвучивавшуюся КГБ Белоруссии информацию о подготовке "эскадрильи ударных дронов" для атаки на Белоруссию, ее гражданскую и военную инфраструктуру, в том числе для удара по Минску, подчеркнув, что удар был предотвращен.

https://ria.ru/20241120/ont-1984914785.html

https://ria.ru/20241120/zapad-1984913858.html

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html

белоруссия

варшава

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, варшава, украина, польша