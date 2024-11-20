https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html

В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику

В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику - РИА Новости, 20.11.2024

В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику

В Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы, сообщает белорусский канал ОНТ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:30

2024-11-20T11:30

2024-11-20T18:51

белоруссия

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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. В Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы, сообщает белорусский канал ОНТ."На Беларусь готовится военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы", - сообщает канал в своем Telegram-канале.ТВ сообщило, что провело свое расследование и в среду вечером покажут фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

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