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В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику - РИА Новости, 20.11.2024
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику
В Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы, сообщает белорусский канал ОНТ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:30
2024-11-20T11:30
2024-11-20T18:51
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. В Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы, сообщает белорусский канал ОНТ."На Беларусь готовится военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы", - сообщает канал в своем Telegram-канале.ТВ сообщило, что провело свое расследование и в среду вечером покажут фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html
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белоруссия, в мире
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику
ОНТ анонсировал расследование о готовящемся вторжении в Белоруссию