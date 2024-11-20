https://ria.ru/20241120/belorussija-1984811794.html

В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом

В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом - РИА Новости, 20.11.2024

В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом

Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, говоря о военно-политической ситуации в мире,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:27

2024-11-20T13:27

2024-11-20T13:27

специальная военная операция на украине

белоруссия

ближний восток

минск

одкб

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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, говоря о военно-политической ситуации в мире, назвал происходящее массовым психозом. "В мире происходит массовый психоз: открытое применение, необоснованное и масштабное, военной силы на Ближнем Востоке, связанное с ковровым бомбометанием по жилым кварталам, нарушение границ суверенных государств, попрание норм международного права", - сказал Муравейко журналистам в Минске перед международной военно-научной конференцией "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств-членов ОДКБ". По его мнению, это происходит из-за согласия международной общественности и западного сообщества.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

белоруссия

ближний восток

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, ближний восток, минск, одкб