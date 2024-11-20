https://ria.ru/20241120/belorussija-1984811794.html
В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом
В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом - РИА Новости, 20.11.2024
В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом
Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, говоря о военно-политической ситуации в мире,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:27
2024-11-20T13:27
2024-11-20T13:27
специальная военная операция на украине
белоруссия
ближний восток
минск
одкб
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, говоря о военно-политической ситуации в мире, назвал происходящее массовым психозом. "В мире происходит массовый психоз: открытое применение, необоснованное и масштабное, военной силы на Ближнем Востоке, связанное с ковровым бомбометанием по жилым кварталам, нарушение границ суверенных государств, попрание норм международного права", - сказал Муравейко журналистам в Минске перед международной военно-научной конференцией "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств-членов ОДКБ". По его мнению, это происходит из-за согласия международной общественности и западного сообщества.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, ближний восток, минск, одкб
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Ближний Восток, Минск, ОДКБ
В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом
Глава генштаба Белоруссии Муравейко: в мире происходит массовый психоз