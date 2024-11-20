https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html
В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов
В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов - РИА Новости, 20.11.2024
В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил журналистам, что риски ракетных обстрелов с серьезными последствиями в регионе сохраняются. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:48
2024-11-20T16:48
2024-11-20T16:48
белгородская область
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вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил журналистам, что риски ракетных обстрелов с серьезными последствиями в регионе сохраняются. "Мы говорим о ракетном обстреле. Напомню, что первый серьезный ущерб, когда у нас много погибло, много ранено и большое количество разрушений, это было, если не ошибаюсь, 3 июля 2022 года. То есть в этой парадигме мы с вами живем уже третий год, и пока, с моей точки зрения, риски как были, так они все и сохраняются, это абсолютно очевидно", - сказал Гладков на пресс-конференции. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря 2023 года, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены.
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов
Гладков: риски ракетных обстрелов в Белгородской области сохраняются
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил журналистам, что риски ракетных обстрелов с серьезными последствиями в регионе сохраняются.
"Мы говорим о ракетном обстреле. Напомню, что первый серьезный ущерб, когда у нас много погибло, много ранено и большое количество разрушений, это было, если не ошибаюсь, 3 июля 2022 года. То есть в этой парадигме мы с вами живем уже третий год, и пока, с моей точки зрения, риски как были, так они все и сохраняются, это абсолютно очевидно", - сказал Гладков на пресс-конференции.
Центр Белгорода
подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря 2023 года, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены.