https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html

В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов

В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов - РИА Новости, 20.11.2024

В Белгородской области сохраняются риски ракетных обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил журналистам, что риски ракетных обстрелов с серьезными последствиями в регионе сохраняются. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:48

2024-11-20T16:48

2024-11-20T16:48

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил журналистам, что риски ракетных обстрелов с серьезными последствиями в регионе сохраняются. "Мы говорим о ракетном обстреле. Напомню, что первый серьезный ущерб, когда у нас много погибло, много ранено и большое количество разрушений, это было, если не ошибаюсь, 3 июля 2022 года. То есть в этой парадигме мы с вами живем уже третий год, и пока, с моей точки зрения, риски как были, так они все и сохраняются, это абсолютно очевидно", - сказал Гладков на пресс-конференции. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря 2023 года, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены.

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

белгородская область

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия