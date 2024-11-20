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В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 20.11.2024 (обновлено: 15:09 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
России следует не обращать внимание на разрешение президента США Джо Байдена на удары по России ракетами ATACMS и сосредоточиться на выполнении своих целей на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:06
2024-11-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. России следует не обращать внимание на разрешение президента США Джо Байдена на удары по России ракетами ATACMS и сосредоточиться на выполнении своих целей на Украине, пишет Strategic Culture."Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. &lt;…&gt; Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО", — говорится в материале.Отмечается, что жест Байдена нацелен спровоцировать Россию на ответный удар по США и НАТО, чтобы уровень эскалации конфликта значительно вырос, а союзники Украины получили еще больше прибыли.Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241119/konflikt-1984534581.html
https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html
https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS

SC: России следует игнорировать решение Байдена по ATACMS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. России следует не обращать внимание на разрешение президента США Джо Байдена на удары по России ракетами ATACMS и сосредоточиться на выполнении своих целей на Украине, пишет Strategic Culture.
"Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО", — говорится в материале.
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Отмечается, что жест Байдена нацелен спровоцировать Россию на ответный удар по США и НАТО, чтобы уровень эскалации конфликта значительно вырос, а союзники Украины получили еще больше прибыли.
Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
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В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
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