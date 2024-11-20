В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
SC: России следует игнорировать решение Байдена по ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. России следует не обращать внимание на разрешение президента США Джо Байдена на удары по России ракетами ATACMS и сосредоточиться на выполнении своих целей на Украине, пишет Strategic Culture.
"Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО", — говорится в материале.
Отмечается, что жест Байдена нацелен спровоцировать Россию на ответный удар по США и НАТО, чтобы уровень эскалации конфликта значительно вырос, а союзники Украины получили еще больше прибыли.
Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена
19 ноября, 13:03
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.