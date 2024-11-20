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Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье - РИА Новости, 20.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:34 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html
Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье
Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье - РИА Новости, 20.11.2024
Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создадут в Оренбургской области в следующем году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:34
2024-11-20T15:34
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создадут в Оренбургской области в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Создание научно-производственного центра БАС – это главный этап формирования отрасли беспилотных авиационных систем в регионе. В Оренбургской области уже есть отличная производственная и научная база. Благодаря господдержке мы сможем выйти на новый уровень и выполнить поставленные президентом задачи по формированию новой отрасли в экономике", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. На оснащение научно-производственного центра из федерального бюджета выделено 375 миллионов рублей. Минпромторг подписал приказ о выделении субсидии на прошлой неделе. На региональном уровне будет выделен 51 миллион рублей. У научно-производственного центра уже четыре резидента – промышленные предприятия области и Аэрокосмический институт ОГУ. На предприятиях региона планируется изготавливать двигатели внутреннего сгорания и корпуса из композитных материалов, электронные комплектующие, полетные контроллеры. На базе Аэрокосмического института ОГУ будет функционировать лабораторно-исследовательский комплекс, говорится в сообщении. Программа развития беспилотных авиационных систем в Оренбургской области разработана и утверждена региональным министерством промышленности и энергетики в 2024 году. Здесь уже успешно реализуется направление "Стимулирование спроса на отечественные БАС". Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) стартовал в России первого января 2024 года. Он определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 годов, напомнили в пресс-службе.
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оренбургская область, россия, денис паслер, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создадут в Оренбургской области в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Создание научно-производственного центра БАС – это главный этап формирования отрасли беспилотных авиационных систем в регионе. В Оренбургской области уже есть отличная производственная и научная база. Благодаря господдержке мы сможем выйти на новый уровень и выполнить поставленные президентом задачи по формированию новой отрасли в экономике", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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На оснащение научно-производственного центра из федерального бюджета выделено 375 миллионов рублей. Минпромторг подписал приказ о выделении субсидии на прошлой неделе. На региональном уровне будет выделен 51 миллион рублей.
У научно-производственного центра уже четыре резидента – промышленные предприятия области и Аэрокосмический институт ОГУ. На предприятиях региона планируется изготавливать двигатели внутреннего сгорания и корпуса из композитных материалов, электронные комплектующие, полетные контроллеры. На базе Аэрокосмического института ОГУ будет функционировать лабораторно-исследовательский комплекс, говорится в сообщении.
Программа развития беспилотных авиационных систем в Оренбургской области разработана и утверждена региональным министерством промышленности и энергетики в 2024 году. Здесь уже успешно реализуется направление "Стимулирование спроса на отечественные БАС".
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) стартовал в России первого января 2024 года. Он определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 годов, напомнили в пресс-службе.
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