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Вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября - РИА Новости, 20.11.2024
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09:34 20.11.2024 (обновлено: 11:30 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bank-1984748141.html
Вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября
Вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября - РИА Новости, 20.11.2024
Вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября
Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:34
2024-11-20T11:30
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Клиенты ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ") начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении. Для оформления возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уточнили в АСВ. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, добавили там.Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 миллиарда рублей. Возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей смогут получить более 99% клиентов банка, или 11,9 тысячи вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов."Вкладчики, у которых в "Банке БКФ" хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации банка", - добавили в АСВ.ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж.БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году.
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агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), общество
Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября

ACB: вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис банка БКФ в Москве
Офис банка БКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Клиенты ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ") начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении.
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Для оформления возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уточнили в АСВ. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, добавили там.
Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 миллиарда рублей. Возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей смогут получить более 99% клиентов банка, или 11,9 тысячи вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов.
"Вкладчики, у которых в "Банке БКФ" хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации банка", - добавили в АСВ.
ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж.
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