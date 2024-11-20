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"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России - РИА Новости, 20.11.2024
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06:18 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/attraktsion-1984734530.html
"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России
"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России - РИА Новости, 20.11.2024
"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России
Разрешение Украине на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое дал президент США Джо Байден, лишь усложнит ситуацию для... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:18
2024-11-20T06:18
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Разрешение Украине на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое дал президент США Джо Байден, лишь усложнит ситуацию для Киева, пишет турецкая газета Yeni Şafak."Если династическая американская военная машина &lt;…&gt; реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион или, иначе говоря, не отступит от своего шага по эскалации боевых действий на Украине &lt;…&gt;, мы вполне можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, и теперь все будет еще хуже!" — предупреждает автор.По его мнению, Байден пошел на такой шаг, чтобы его преемник Дональд Трамп не смог урегулировать украинский конфликт,"Очевидно, такой шаг направлен на то, чтобы блокировать или даже сорвать планы избранного президента Дональда Трампа по прекращению российско-украинского конфликта", — говорится в материале.Автор также предположил, что происходящие события — ответная реакция американского глубинного государства на неформатную риторику Трампа, который не раз высказывал намерения противостоять теневому истеблишменту.В материале отмечается, что американская демократия — это лишь иллюзия для замаскированной версии американского фашизма."Решающим в этом опасном ходе событий будет то, как Дональд Трамп отреагирует на решение, "хромой утки" Байдена, сделавшей под занавес такой трюк", — резюмировал автор.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России

Yeni Şafak: разрешение на удары по России ATACMS усложнит ситуацию для Киева

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Разрешение Украине на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое дал президент США Джо Байден, лишь усложнит ситуацию для Киева, пишет турецкая газета Yeni Şafak.
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"Если династическая американская военная машина <…> реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион или, иначе говоря, не отступит от своего шага по эскалации боевых действий на Украине <…>, мы вполне можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, и теперь все будет еще хуже!" — предупреждает автор.
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Вчера, 04:59
По его мнению, Байден пошел на такой шаг, чтобы его преемник Дональд Трамп не смог урегулировать украинский конфликт,
"Очевидно, такой шаг направлен на то, чтобы блокировать или даже сорвать планы избранного президента Дональда Трампа по прекращению российско-украинского конфликта", — говорится в материале.
Автор также предположил, что происходящие события — ответная реакция американского глубинного государства на неформатную риторику Трампа, который не раз высказывал намерения противостоять теневому истеблишменту.
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Вчера, 04:00
В материале отмечается, что американская демократия — это лишь иллюзия для замаскированной версии американского фашизма.
"Решающим в этом опасном ходе событий будет то, как Дональд Трамп отреагирует на решение, "хромой утки" Байдена, сделавшей под занавес такой трюк", — резюмировал автор.
Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
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Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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19 ноября, 02:00
Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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