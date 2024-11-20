https://ria.ru/20241120/anokhin-1984902154.html

Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске

Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске - РИА Новости, 20.11.2024

Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске

По своему статусу и насыщенной деловой программе такой визит делегации Смоленской области в Республику Беларусь стал первым в истории, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:18

2024-11-20T19:18

2024-11-20T19:18

смоленская область

смоленская область

минск

василий анохин

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По своему статусу и насыщенной деловой программе такой визит делегации Смоленской области в Республику Беларусь стал первым в истории, сообщил глава региона Василий Анохин, подводя работы представителей региона в Минске. По его словам, главным событием минувших дней стала рабочая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Проведенное совещание – сильнейший импульс развития сотрудничества, который выведет взаимодействие с сопредельным братским государством на новый уровень. Так, будет реализовано множество проектов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, туризме, транспорте и социально-гуманитарной сфере. Все это позволит Смоленской области еще больше раскрыть преимущества своего географического положения, а также стать одним из мощнейших локомотивов в интеграции наших государств. "Еще раз от всей души благодарю Александра Григорьевича за приглашение, теплый прием и встречу, которая открыла большие перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества Смоленской области и Беларуси", – написал Анохин.

https://ria.ru/20241120/vetpreparaty-1984760630.html

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смоленская область, минск, василий анохин, александр лукашенко, белоруссия