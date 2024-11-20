Рейтинг@Mail.ru
Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:18 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/anokhin-1984902154.html
Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске
Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске - РИА Новости, 20.11.2024
Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске
По своему статусу и насыщенной деловой программе такой визит делегации Смоленской области в Республику Беларусь стал первым в истории, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:18
2024-11-20T19:18
смоленская область
смоленская область
минск
василий анохин
александр лукашенко
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По своему статусу и насыщенной деловой программе такой визит делегации Смоленской области в Республику Беларусь стал первым в истории, сообщил глава региона Василий Анохин, подводя работы представителей региона в Минске. По его словам, главным событием минувших дней стала рабочая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Проведенное совещание – сильнейший импульс развития сотрудничества, который выведет взаимодействие с сопредельным братским государством на новый уровень. Так, будет реализовано множество проектов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, туризме, транспорте и социально-гуманитарной сфере. Все это позволит Смоленской области еще больше раскрыть преимущества своего географического положения, а также стать одним из мощнейших локомотивов в интеграции наших государств. "Еще раз от всей души благодарю Александра Григорьевича за приглашение, теплый прием и встречу, которая открыла большие перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества Смоленской области и Беларуси", – написал Анохин.
https://ria.ru/20241120/vetpreparaty-1984760630.html
смоленская область
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, минск, василий анохин, александр лукашенко, белоруссия
Смоленская область, Смоленская область, Минск, Василий Анохин, Александр Лукашенко, Белоруссия

Глава Смоленщины Анохин подвел итоги работы областной делегации в Минске

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По своему статусу и насыщенной деловой программе такой визит делегации Смоленской области в Республику Беларусь стал первым в истории, сообщил глава региона Василий Анохин, подводя работы представителей региона в Минске.
По его словам, главным событием минувших дней стала рабочая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Проведенное совещание – сильнейший импульс развития сотрудничества, который выведет взаимодействие с сопредельным братским государством на новый уровень. Так, будет реализовано множество проектов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, туризме, транспорте и социально-гуманитарной сфере. Все это позволит Смоленской области еще больше раскрыть преимущества своего географического положения, а также стать одним из мощнейших локомотивов в интеграции наших государств.
"Еще раз от всей души благодарю Александра Григорьевича за приглашение, теплый прием и встречу, которая открыла большие перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества Смоленской области и Беларуси", – написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области
Вчера, 10:20
 
Смоленская областьСмоленская областьМинскВасилий АнохинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала