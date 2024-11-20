https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев - РИА Новости, 20.11.2024

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев

Россия начала применять замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран, сообщил министр финансов Антон Силуанов в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:28

2024-11-20T22:28

2024-11-20T23:17

экономика

россия

украина

европа

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия начала применять замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона", — подчеркнул он. Глава Минфина подчеркнул, что в России заморожены ресурсы многих западных инвесторов и компаний. Доходы от этих активов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими, уточнил он.Силуанов назвал это адекватным ответом со стороны Москвы на недружественные действия других стран. "Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", — уточнил он. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии при этом не могут использовать их по своему усмотрению. В конце октября Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

https://ria.ru/20241024/siluanov-1979802940.html

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980108561.html

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941675558.html

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экономика, россия, украина, европа, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), совет евросоюза