Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
Силуанов: Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия начала применять замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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"Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона", — подчеркнул он.
Глава Минфина подчеркнул, что в России заморожены ресурсы многих западных инвесторов и компаний. Доходы от этих активов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими, уточнил он.
Силуанов назвал это адекватным ответом со стороны Москвы на недружественные действия других стран.
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"Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", — уточнил он.
В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии при этом не могут использовать их по своему усмотрению.
В конце октября Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.
В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.