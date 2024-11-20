https://ria.ru/20241120/akter-1984912005.html

Французская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для актера из "Астерикса"

Французская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для актера из "Астерикса" - РИА Новости, 20.11.2024

Французская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для актера из "Астерикса"

Прокуратура Франции запросила 5 лет тюрьмы, два из которых не подлежат обжалованию, в отношении актера Пьера Пальмада, который в феврале 2023 года под действием РИА Новости, 20.11.2024

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Франции запросила 5 лет тюрьмы, два из которых не подлежат обжалованию, в отношении актера Пьера Пальмада, который в феврале 2023 года под действием наркотиков стал виновником ДТП, сообщает телеканал BFMTV. "В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком в 3 года за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения", - сообщает СМИ. В среду в уголовном суде города Мелен прошли слушания по делу против актера, обвиняемого в непредумышленном нанесении телесных повреждений при двух отягчающих обстоятельствах - употреблении наркотиков и нарушении соблюдения безопасности на дороге. Прокуратура просила судить актера за непредумышленное убийство, так как одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребенка в аварии. Однако суд отклонил это требование. В противном случае актеру грозило бы до 14 лет тюрьмы. Перед началом суда Пальмад попросил прощения у пострадавших. Он сообщил, что перестал употреблять алкоголь и наркотики. ДТП с участием Пальмада, известного российским зрителям по роли музыканта Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", произошло 10 февраля 2023 года. Находившийся за рулем артист потерял управление и врезался в другой автомобиль, трое пассажиров которого получили серьезные травмы. Беременная женщина потеряла ребенка. Тест на наркотики у актера показал следы употребления кокаина. После задержания актер перенес инсульт и находился в больнице. Позже он был помещен под судебный надзор. Инцидент спровоцировал во Франции дискуссию о необходимости лишать права водителей, севших за руль под действием наркотических веществ.

https://ria.ru/20241113/smolyaninov-1983472609.html

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