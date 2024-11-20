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В Курской области погиб актер Петр Великий, воевавший за ВСУ

В Курской области погиб актер Петр Великий, воевавший за ВСУ - РИА Новости, 20.11.2024

В Курской области погиб актер Петр Великий, воевавший за ВСУ

В Курской области погиб воевавший за Вооруженные силы Украины актер Петр Великий, сообщается на сайте Черниговского драмтеатра. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:56

2024-11-20T15:56

2024-11-20T16:04

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Курской области погиб воевавший за Вооруженные силы Украины актер Петр Великий, сообщается на сайте Черниговского драмтеатра."Сообщаем, что вчера родные и коллектив Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г.Шевченко получили сообщение о гибели на фронте артиста театра, ведущего мастера сцены Петра Великого", — говорится в материале.Указывается, что украинский военный работал в театре с 2004 года.В понедельник Минобороны России сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области 420 украинских боевиков, две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 производства ФРГ, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30, двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3 3670 военнослужащих, 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

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курская область, сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, россия