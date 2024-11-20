https://ria.ru/20241120/aeroport-1984739659.html

Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно

Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно - РИА Новости, 20.11.2024

Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно

Самарский аэропорт Курумоч работает в штатном режиме после того, как в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников, ограничений на прием и выпуск... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:13

2024-11-20T08:13

2024-11-20T08:26

самара

самарская область

курумоч (аэропорт)

происшествия

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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Самарский аэропорт Курумоч работает в штатном режиме после того, как в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Аэропорт работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила собеседница агентства.Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в Telegram-канале, что над регионом уничтожены шесть украинских беспилотников. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет.

https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html

самара

самарская область

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Варвара Скокшина

самара, самарская область, курумоч (аэропорт), происшествия