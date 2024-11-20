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Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно - РИА Новости, 20.11.2024
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08:13 20.11.2024 (обновлено: 08:26 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/aeroport-1984739659.html
Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно
Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно - РИА Новости, 20.11.2024
Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно
Самарский аэропорт Курумоч работает в штатном режиме после того, как в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников, ограничений на прием и выпуск... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:13
2024-11-20T08:26
самара
самарская область
курумоч (аэропорт)
происшествия
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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Самарский аэропорт Курумоч работает в штатном режиме после того, как в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Аэропорт работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила собеседница агентства.Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в Telegram-канале, что над регионом уничтожены шесть украинских беспилотников. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет.
https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html
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Самара, Самарская область, Курумоч (аэропорт), Происшествия
Аэропорт Курумоч под Самарой после атаки беспилотников работает штатно

Аэропорт Курумоч под Самарой, где сбили шесть БПЛА, работает штатно

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Самарский аэропорт Курумоч работает в штатном режиме после того, как в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила собеседница агентства.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в Telegram-канале, что над регионом уничтожены шесть украинских беспилотников. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет.
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СамараСамарская областьКурумоч (аэропорт)Происшествия
 
 
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