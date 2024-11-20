https://ria.ru/20241120/aerodromy-1984795135.html

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 20.11.2024

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:32

2024-11-20T12:32

2024-11-20T12:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотный летательный аппарат. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность