Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/aerodromy-1984795135.html
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 20.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:32
2024-11-20T12:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотный летательный аппарат. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
Вчера, 09:21
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала