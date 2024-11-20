https://ria.ru/20241120/aerodromy-1984795135.html
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 20.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:32
2024-11-20T12:32
2024-11-20T12:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотный летательный аппарат. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины
, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.