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Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября

Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября - РИА Новости, 20.11.2024

Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября

Парламент Абхазии может рассмотреть вопрос о дате проведения досрочных выборов президента 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:41

2024-11-20T10:41

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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Парламент Абхазии может рассмотреть вопрос о дате проведения досрочных выборов президента 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе."Нам необходимо оперативно принять решение о дате выборов, чтобы у ЦИК была возможность подготовиться к ним. Возможно, решение будет принято в следующий четверг. Сейчас идут консультации", - сказал собеседник агентства.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.Ранее источник в ЦИК Абхазии сообщил, что досрочные выборы президента могут состояться 15 февраля.

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