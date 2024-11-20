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Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября - РИА Новости, 20.11.2024
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10:41 20.11.2024 (обновлено: 10:55 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984767253.html
Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября
Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября - РИА Новости, 20.11.2024
Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября
Парламент Абхазии может рассмотреть вопрос о дате проведения досрочных выборов президента 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:41
2024-11-20T10:55
абхазия
россия
в мире
аслан бжания
лаши ашуба
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Парламент Абхазии может рассмотреть вопрос о дате проведения досрочных выборов президента 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе."Нам необходимо оперативно принять решение о дате выборов, чтобы у ЦИК была возможность подготовиться к ним. Возможно, решение будет принято в следующий четверг. Сейчас идут консультации", - сказал собеседник агентства.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.Ранее источник в ЦИК Абхазии сообщил, что досрочные выборы президента могут состояться 15 февраля.
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абхазия, россия, в мире, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024, сухум
Абхазия, Россия, В мире, Аслан Бжания, Лаши Ашуба, Протесты в Абхазии — 2024, Сухум
Парламент Абхазии может обсудить дату президентских выборов 28 ноября

Вопрос о дате проведения досрочных выборов в Абхазии могут рассмотреть 28 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание сессии Народного Собрания – парламента Республики Абхазия
Заседание сессии Народного Собрания – парламента Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заседание сессии Народного Собрания – парламента Республики Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Парламент Абхазии может рассмотреть вопрос о дате проведения досрочных выборов президента 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.
"Нам необходимо оперативно принять решение о дате выборов, чтобы у ЦИК была возможность подготовиться к ним. Возможно, решение будет принято в следующий четверг. Сейчас идут консультации", - сказал собеседник агентства.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.
Ранее источник в ЦИК Абхазии сообщил, что досрочные выборы президента могут состояться 15 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
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