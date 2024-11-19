https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html

"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским

"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2024

"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским

Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:34

2024-11-19T21:34

2024-11-19T21:34

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Прощай, Украина. Прощай, Зеленский", — написал он по-русски."Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным", — добавил Хинкл.По словам журналиста, он бы не расстроился, если бы Владимир Путин решил поступить как считает нужным с руководством Украины.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Как сообщило во вторник Минобороны России, ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь России означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984694501.html

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