Рейтинг@Mail.ru
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2024
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:34
2024-11-19T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брянская область
владимир путин
джексон хинкл
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Прощай, Украина. Прощай, Зеленский", — написал он по-русски."Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным", — добавил Хинкл.По словам журналиста, он бы не расстроился, если бы Владимир Путин решил поступить как считает нужным с руководством Украины.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Как сообщило во вторник Минобороны России, ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь России означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984694501.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c1d998f11f32dac877fd2b0c4d88a8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брянская область, владимир путин, джексон хинкл, джо байден, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Джексон Хинкл, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским

Журналист Хинкл: решение Зеленского наносить удары ATACMS решило его судьбу

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
"Прощай, Украина. Прощай, Зеленский", — написал он по-русски.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском
Вчера, 18:51
"Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным", — добавил Хинкл.
По словам журналиста, он бы не расстроился, если бы Владимир Путин решил поступить как считает нужным с руководством Украины.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Как сообщило во вторник Минобороны России, ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь России означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинДжексон ХинклДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала