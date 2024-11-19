https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984698444.html

Зеленский снова отказался от проведения выборов на Украине

Зеленский снова отказался от проведения выборов на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Зеленский снова отказался от проведения выборов на Украине

Владимир Зеленский заявил, что президентских выборов в период военного положения на Украине не будет, сославшись на то, что конституция и закон не позволяют... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:41

2024-11-19T19:41

2024-11-19T19:41

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МОСКВА, 19 ноя – РАИ Новости. Владимир Зеленский заявил, что президентских выборов в период военного положения на Украине не будет, сославшись на то, что конституция и закон не позволяют этого сделать. "Мы все знаем, что конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал, и не требует этого от Украины, но у нас на Украине есть некоторые люди, которые, возможно, изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нём. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

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