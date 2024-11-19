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Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары - РИА Новости, 20.11.2024
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19:13 19.11.2024 (обновлено: 01:18 20.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984694501.html
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары - РИА Новости, 20.11.2024
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-19T19:13
2024-11-20T01:18
в мире
украина
россия
брянская область
владимир путин
владимир зеленский
метте фредериксен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, но не подтвердил факт применения ракет ATACMS при атаке на Брянскую область."Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео с которой опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина.Зеленский также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS по территории РФ. "У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ. При этом Зеленский не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ATACMS.Кроме того, Зеленский призвал Берлин поддержать решения о разрешении бить вглубь России дальнобойными ракетами. "Что касается дальнобойности, мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали это решение. После заявлений о ядерном оружии (о новой ядерной доктрине России – ред.), думаю, уже и Германии пора поддержать соответствующее решение", - сказал он.Как сообщило во вторник министерство обороны РФ, ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html
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в мире, украина, россия, брянская область, владимир путин, владимир зеленский, метте фредериксен, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары

Зеленский не подтвердил удар по Брянской области ракетами ATACMS

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, но не подтвердил факт применения ракет ATACMS при атаке на Брянскую область.
"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео с которой опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина.
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Инфографика
Зеленский также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS по территории РФ. "У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ. При этом Зеленский не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ATACMS.
Кроме того, Зеленский призвал Берлин поддержать решения о разрешении бить вглубь России дальнобойными ракетами. "Что касается дальнобойности, мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали это решение. После заявлений о ядерном оружии (о новой ядерной доктрине России – ред.), думаю, уже и Германии пора поддержать соответствующее решение", - сказал он.
Как сообщило во вторник министерство обороны РФ, ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет.
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"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS
Вчера, 15:28
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Вчера, 16:45
 
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