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На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском
Зеленский, отправив в могилу тысячи украинцев, пытается втянуть европейские страны в глобальный конфликт, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:51
2024-11-19T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
чей боуз
мария захарова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, отправив в могилу тысячи украинцев, пытается втянуть европейские страны в глобальный конфликт, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Человек, который, как утверждают в ЕС, борется за "свободу", — насквозь коррумпированный диктатор. Он отправил в могилу легионы своих людей, накопив при этом огромное личное богатство. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический глобальный конфликт", — заявил он.Ранее Боуз также отмечал, что слова о том, что Зеленский — это героический защитник демократии, оказались абсолютной ложью."Он начинал как клоун, подстрекаемый коррумпированным олигархом, а теперь является диктатором, управляемым иностранными державами и банкирами", — констатировал журналист.Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, чей боуз, мария захарова, евросоюз, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Безопасность
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском

Боуз: Зеленский пытается втянуть Европу в глобальный конфликт

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, отправив в могилу тысячи украинцев, пытается втянуть европейские страны в глобальный конфликт, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Человек, который, как утверждают в ЕС, борется за "свободу", — насквозь коррумпированный диктатор. Он отправил в могилу легионы своих людей, накопив при этом огромное личное богатство. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический глобальный конфликт", — заявил он.
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Ранее Боуз также отмечал, что слова о том, что Зеленский — это героический защитник демократии, оказались абсолютной ложью.
"Он начинал как клоун, подстрекаемый коррумпированным олигархом, а теперь является диктатором, управляемым иностранными державами и банкирами", — констатировал журналист.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЧей БоузМария ЗахароваЕвросоюзНАТОБезопасность
 
 
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