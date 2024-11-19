https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском

На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 19.11.2024

На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском

Зеленский, отправив в могилу тысячи украинцев, пытается втянуть европейские страны в глобальный конфликт, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:51

2024-11-19T18:51

2024-11-19T18:51

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, отправив в могилу тысячи украинцев, пытается втянуть европейские страны в глобальный конфликт, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Человек, который, как утверждают в ЕС, борется за "свободу", — насквозь коррумпированный диктатор. Он отправил в могилу легионы своих людей, накопив при этом огромное личное богатство. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический глобальный конфликт", — заявил он.Ранее Боуз также отмечал, что слова о том, что Зеленский — это героический защитник демократии, оказались абсолютной ложью."Он начинал как клоун, подстрекаемый коррумпированным олигархом, а теперь является диктатором, управляемым иностранными державами и банкирами", — констатировал журналист.Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html

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