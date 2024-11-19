https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984665946.html

Зеленский пообещал не снижать мобилизационный возраст

Зеленский пообещал не снижать мобилизационный возраст - РИА Новости, 19.11.2024

Зеленский пообещал не снижать мобилизационный возраст

Владимир Зеленский пообещал не снижать возраст мобилизации на Украине, несмотря на нехватку личного состава на фронте, при этом он уже снижал мобилизационный... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал не снижать возраст мобилизации на Украине, несмотря на нехватку личного состава на фронте, при этом он уже снижал мобилизационный возраст, украинские власти ужесточают правила мобилизации граждан. Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. "Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимый, очень конкретный мотивационный компонент… Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста на основе новых контрактных подходов", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. Ранее заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии ВСУ Сергей Мусиенко заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983589700.html

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

https://ria.ru/20241113/ft-1983452402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины