https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984663704.html

Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине

Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине

На Украине хотят создать новый орган власти - министерство объединения граждан, сообщил во вторник Владимир Зеленский, но не сказал, что планирует объединять. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:19

2024-11-19T17:19

2024-11-19T17:20

в мире

украина

россия

владимир зеленский

денис шмыгаль

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На Украине хотят создать новый орган власти - министерство объединения граждан, сообщил во вторник Владимир Зеленский, но не сказал, что планирует объединять. "Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться задачи министерства и какие функции оно будет выполнять. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в результате конфликта Украина потеряла 20% территорий, 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984481396.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, владимир путин, верховная рада украины