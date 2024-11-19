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Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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17:19 19.11.2024 (обновлено: 17:20 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984663704.html
Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине
Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине
На Украине хотят создать новый орган власти - министерство объединения граждан, сообщил во вторник Владимир Зеленский, но не сказал, что планирует объединять. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:19
2024-11-19T17:20
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На Украине хотят создать новый орган власти - министерство объединения граждан, сообщил во вторник Владимир Зеленский, но не сказал, что планирует объединять. "Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться задачи министерства и какие функции оно будет выполнять. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в результате конфликта Украина потеряла 20% территорий, 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский заявил о планах создать новый орган власти на Украине

Зеленский заявил о планах создать на Украине министерство объединения граждан

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На Украине хотят создать новый орган власти - министерство объединения граждан, сообщил во вторник Владимир Зеленский, но не сказал, что планирует объединять.
"Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
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При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться задачи министерства и какие функции оно будет выполнять.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в результате конфликта Украина потеряла 20% территорий, 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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