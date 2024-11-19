https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984644624.html
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте - РИА Новости, 19.11.2024
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:13
2024-11-19T16:13
2024-11-19T19:05
в мире
словакия
россия
украина
владимир зеленский
роберт фицо
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984669497_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_e345559b248a2469378ca434a88cedeb.jpg
БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в Telegram-канале."Партия Smer-SD ("Направление — социальная демократия"), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать", — подчеркнул он.Блага выразил уверенность, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, гонит весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал киевский режим авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают гибнуть люди. "Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу "Мистера Бина", — заключил депутат.В Европейском парламенте представлены пять депутатов от Smer-SD, включая Благу. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий эту партию, не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он назвал обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984669497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94821a4e825a573d7df8e28c4196ad7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, украина, владимир зеленский, роберт фицо, европарламент
В мире, Словакия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Европарламент
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Словацкие депутаты ЕП бойкотировали выступление Зеленского