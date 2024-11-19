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Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте - РИА Новости, 19.11.2024
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16:13 19.11.2024 (обновлено: 19:05 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984644624.html
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте - РИА Новости, 19.11.2024
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:13
2024-11-19T19:05
в мире
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владимир зеленский
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в Telegram-канале."Партия Smer-SD ("Направление — социальная демократия"), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать", — подчеркнул он.Блага выразил уверенность, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, гонит весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал киевский режим авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают гибнуть люди. &quot;Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу &quot;Мистера Бина&quot;, — заключил депутат.В Европейском парламенте представлены пять депутатов от Smer-SD, включая Благу. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий эту партию, не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он назвал обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html
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в мире, словакия, россия, украина, владимир зеленский, роберт фицо, европарламент
В мире, Словакия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Европарламент
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте

Словацкие депутаты ЕП бойкотировали выступление Зеленского

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirВидеообращение Владимира Зеленского в Европарламенте, 19 ноября 2024 года
Видеообращение Владимира Зеленского в Европарламенте, 19 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Видеообращение Владимира Зеленского в Европарламенте, 19 ноября 2024 года
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БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в Telegram-канале.
«
"Партия Smer-SD ("Направление — социальная демократия"), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать", — подчеркнул он.
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Блага выразил уверенность, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, гонит весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал киевский режим авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают гибнуть люди.
«

"Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу "Мистера Бина", — заключил депутат.

В Европейском парламенте представлены пять депутатов от Smer-SD, включая Благу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий эту партию, не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он назвал обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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