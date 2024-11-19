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Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 19.11.2024
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11:48 19.11.2024 (обновлено: 16:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 19.11.2024
Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Россию к миру необходимо принудить силой, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:48
2024-11-19T16:10
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россию к миру необходимо принудить силой, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой", — утверждает украинский политик.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Зеленский заявил, что Россию к миру необходимо принудить силой

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россию к миру необходимо принудить силой, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«
"Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой", — утверждает украинский политик.
В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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