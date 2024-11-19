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В Финляндии одной фразой описали Зеленского - РИА Новости, 19.11.2024
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10:25 19.11.2024 (обновлено: 15:40 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984534446.html
В Финляндии одной фразой описали Зеленского
В Финляндии одной фразой описали Зеленского - РИА Новости, 19.11.2024
В Финляндии одной фразой описали Зеленского
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х раскритиковал Владимира Зеленского за отказ участвовать в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:25
2024-11-19T15:40
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х раскритиковал Владимира Зеленского за отказ участвовать в мирных переговорах.&quot;Бывших клоунов не бывает&quot;, — написал Малинен, комментируя интервью Зеленского &quot;Украинскому радио&quot;, в котором политик заявил о невозможности принуждения украинцев к переговорам с западными странами.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024, НАТО
В Финляндии одной фразой описали Зеленского

Профессор Малинен описал Зеленского фразой "бывших клоунов не бывает"

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х раскритиковал Владимира Зеленского за отказ участвовать в мирных переговорах.
«

"Бывших клоунов не бывает", — написал Малинен, комментируя интервью Зеленского "Украинскому радио", в котором политик заявил о невозможности принуждения украинцев к переговорам с западными странами.

В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Насильственная мобилизация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины
Вчера, 09:42
 
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