https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984534446.html

В Финляндии одной фразой описали Зеленского

В Финляндии одной фразой описали Зеленского - РИА Новости, 19.11.2024

В Финляндии одной фразой описали Зеленского

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х раскритиковал Владимира Зеленского за отказ участвовать в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:25

2024-11-19T10:25

2024-11-19T15:40

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х раскритиковал Владимира Зеленского за отказ участвовать в мирных переговорах."Бывших клоунов не бывает", — написал Малинен, комментируя интервью Зеленского "Украинскому радио", в котором политик заявил о невозможности принуждения украинцев к переговорам с западными странами.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

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