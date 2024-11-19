Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО
Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ в членстве
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс.
Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом.
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"Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе... Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", причем не украинской, и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
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