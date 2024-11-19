https://ria.ru/20241119/zelenskij-1984680374.html

Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО

Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 19.11.2024

Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО

Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:13

2024-11-19T18:13

2024-11-19T18:23

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс. Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом. "Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе... Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", причем не украинской, и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

https://ria.ru/20241010/gosduma-1977328118.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато, верховная рада украины