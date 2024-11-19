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Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
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18:13 19.11.2024 (обновлено: 18:23 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zelenskij-1984680374.html
Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО
Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО
Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:13
2024-11-19T18:23
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс. Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом. "Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе... Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", причем не украинской, и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины
Зеленский обиделся, что Украину не принимают в НАТО

Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ в членстве

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский снова обиделся на НАТО, заявив, что украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ на вступление Украины в альянс.
Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада
29 октября, 08:54
"Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе... Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", причем не украинской, и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым
10 октября, 08:51
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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