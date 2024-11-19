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Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта
Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта - РИА Новости, 19.11.2024
Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта
Посольство РФ в Лондоне, комментируя недавние недружественные заявления и действия британских властей, напомнило, что ответственность за затягивание украинского РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:29
2024-11-19T21:29
2024-11-19T21:29
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя недавние недружественные заявления и действия британских властей, напомнило, что ответственность за затягивание украинского конфликта лежит исключительно на западных партнёрах Киева. "Вновь подчёркиваем, что ответственность за затягивание конфликта, многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, партнёрах "Незалежной", - говорится в комментарии, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее Великобритания ввела санкции против ряда сотрудников таких организаций, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
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Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Юнармия, В мире, Россия, Лондон, Украина
Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта
Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании украинского конфликта