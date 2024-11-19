https://ria.ru/20241119/zamorozki-1984685062.html

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду - РИА Новости, 19.11.2024

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду

Температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на среду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:39

2024-11-19T18:39

2024-11-19T18:43

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на среду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 20 ноября", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html

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москва, общество