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Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду - РИА Новости, 19.11.2024
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18:39 19.11.2024 (обновлено: 18:43 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/zamorozki-1984685062.html
Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду
Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду - РИА Новости, 19.11.2024
Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду
Температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на среду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:39
2024-11-19T18:43
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на среду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 20 ноября", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, общество
Москва, Общество
Москвичей предупредили о заморозках в ночь на среду

Комплекс городского хозяйства: заморозки ожидаются в Москве в ночь на среду

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на среду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«
"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 20 ноября", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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