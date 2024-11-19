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Законопроект о реабилитации диких животных внесут в Госдуму до конца года
Законопроект о реабилитации диких животных внесут в Госдуму до конца года - РИА Новости, 19.11.2024
Законопроект о реабилитации диких животных внесут в Госдуму до конца года
Законопроект о реабилитационных центрах для диких животных, в том числе устанавливающий обязательные нормы и требования для их реабилитации, будет внесен в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:00
2024-11-19T04:00
2024-11-19T04:00
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект о реабилитационных центрах для диких животных, в том числе устанавливающий обязательные нормы и требования для их реабилитации, будет внесен в Госдуму до конца осенней сессии, рассказал РИА Новости зампред комитета ГД по экологии, соавтор законопроекта Георгий Арапов ("Новые люди"). "Законопроект о реабилитационных центрах для диких животных планируем внести на рассмотрение в Государственную думу до конца этой сессии. Он станет фундаментом содержания диких животных, включая установление обязательных норм и требований для их реабилитации", - рассказал Арапов. Парламентарий добавил, что законопроектом предлагается наделить органы госвласти полномочиями по установлению порядка реабилитации, включая определение признаков повреждений и порядок выпуска животных обратно в природу. "Планируется безвозмездная выдача разрешений на реабилитацию без государственной пошлины, но с обязательным лицензированием деятельности. Особое внимание уделяется поддержке сети центров реабилитации и пожизненного содержания диких животных", - подчеркнул Арапов. По его словам, законопроект предполагает введение новых понятий для российского законодательства: "полувольные условия" и "искусственно созданная среда обитания". "Контроль за содержанием и разведением животных, занесенных в Красную книгу, будет осуществляться с выдачей соответствующих разрешений. Разведение допускается только по специальному разрешению. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению нормативных актов, регулирующих содержание и использование диких животных в неволе, включая условия содержания, требования к местам содержания и лицам, осуществляющим использование животных", - отметил Арапов. Он добавил, что реабилитационные центры по всей стране - это дом для сотен диких животных, оказавшихся в трудной ситуации, чаще всего, к сожалению, по вине человека, по его мнению, данный законопроект является возможностью дать таким центрам юридический статус и создать правовую основу для их поддержки.
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общество, россия, госдума рф, законопроекты, дикие животные
Общество, Россия, Госдума РФ, законопроекты, Дикие животные
Законопроект о реабилитации диких животных внесут в Госдуму до конца года
Депутат Арапов: закон о нормах реабилитации животных внесут в ГД до конца года
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект о реабилитационных центрах для диких животных, в том числе устанавливающий обязательные нормы и требования для их реабилитации, будет внесен в Госдуму до конца осенней сессии, рассказал РИА Новости зампред комитета ГД по экологии, соавтор законопроекта Георгий Арапов ("Новые люди").
"Законопроект о реабилитационных центрах для диких животных планируем внести на рассмотрение в Государственную думу до конца этой сессии. Он станет фундаментом содержания диких животных, включая установление обязательных норм и требований для их реабилитации", - рассказал Арапов.
Парламентарий добавил, что законопроектом предлагается наделить органы госвласти полномочиями по установлению порядка реабилитации, включая определение признаков повреждений и порядок выпуска животных обратно в природу.
"Планируется безвозмездная выдача разрешений на реабилитацию без государственной пошлины, но с обязательным лицензированием деятельности. Особое внимание уделяется поддержке сети центров реабилитации и пожизненного содержания диких животных", - подчеркнул Арапов.
По его словам, законопроект предполагает введение новых понятий для российского законодательства: "полувольные условия" и "искусственно созданная среда обитания".
"Контроль за содержанием и разведением животных, занесенных в Красную книгу, будет осуществляться с выдачей соответствующих разрешений. Разведение допускается только по специальному разрешению. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению нормативных актов, регулирующих содержание и использование диких животных в неволе, включая условия содержания, требования к местам содержания и лицам, осуществляющим использование животных", - отметил Арапов.
Он добавил, что реабилитационные центры по всей стране - это дом для сотен диких животных, оказавшихся в трудной ситуации, чаще всего, к сожалению, по вине человека, по его мнению, данный законопроект является возможностью дать таким центрам юридический статус и создать правовую основу для их поддержки.