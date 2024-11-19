https://ria.ru/20241119/zaderzhanie-1984699159.html
В Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий
В Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий - РИА Новости, 19.11.2024
В Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий
Начальник отдела в администрации Табасаранского района Дагестана задержан по уголовному делу о выдаче разрешения на строительство уже возведенного возле... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:48
2024-11-19T19:48
2024-11-19T19:48
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Начальник отдела в администрации Табасаранского района Дагестана задержан по уголовному делу о выдаче разрешения на строительство уже возведенного возле водопада самовольного строения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). "По ранее возбужденному уголовному делу задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника "Ханагский водопад", включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения. Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.
https://ria.ru/20240712/chinovniki-1959188185.html
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табасаранский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Табасаранский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий
СК РФ: в Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий
МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости.
Начальник отдела
в администрации Табасаранского района Дагестана задержан по уголовному делу о выдаче разрешения на строительство уже возведенного возле водопада самовольного строения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
"По ранее возбужденному уголовному делу задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника "Ханагский водопад", включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.