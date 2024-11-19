https://ria.ru/20241119/yugra-1984649869.html

Шесть новых IT-стойбищ создали в Сургутском районе Югры

Шесть новых IT-стойбищ создали в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 19.11.2024

Шесть новых IT-стойбищ создали в Сургутском районе Югры

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа создали шесть новых IT-стойбищ, благодаря которым дети из коренных народов Севера смогут учиться... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:29

2024-11-19T16:29

2024-11-19T16:29

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

it-индустрия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа создали шесть новых IT-стойбищ, благодаря которым дети из коренных народов Севера смогут учиться удаленно, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Еще шесть IT-стойбищ создали в Сургутском районе. В рамках регионального проекта специальным оборудованием были обеспечены труднодоступные территории, где проживают представители КМНС. Созданные точки доступа позволят им подключиться к проекту "Стойбищная школа-сад". Это означает, что благодаря технологиям дошкольники смогут учиться дома", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Проект по созданию IT-стойбищ реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. В первую очередь к сети подключают хозяйства с детьми для организации на местах дистанционного обучения. По словам Трубецкого, в настоящее время в Сургутском районе 39 IT-стойбищ из 88 по всей Югре. В целом, цифровыми технологиями в муниципалитете охвачены порядка 1,5 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера, а онлайн-обучение организовано для 15 дошкольников.

https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, it-индустрия