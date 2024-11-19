https://ria.ru/20241119/yaponiya-1984513253.html

В Японии прокомментировали принцип наследования Хризантемового трона

В Японии прокомментировали принцип наследования Хризантемового трона - РИА Новости, 19.11.2024

В Японии прокомментировали принцип наследования Хризантемового трона

Принцип прямого наследования Хризантемового трона строго по мужской линии не является дискриминацией женщин, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:52

2024-11-19T07:52

2024-11-19T07:52

япония

токио

есимаса хаяси

нарухито

оон

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ТОКИО, 19 ноя – РИА Новости. Принцип прямого наследования Хризантемового трона строго по мужской линии не является дискриминацией женщин, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли правительство последовать рекомендациям комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. "В нашей стране способ наследования затрагивает основы государства, таким образом он не подпадает под действие договора о ликвидации дискриминации женщин, который направлен на искоренение этого явления, и мы считаем, что поднятие вопроса о наследовании в нашей стране комитетом не соответствует этим (целям – ред.). После завершения расследования мы обозначили комитету позицию нашей страны, что критерии наследования престола не входят в базовые права человека, таким образом, ограничение наследования престола мужчиной по мужской линии не является дискриминацией женщин, определенной в статье 1, а также передали свое сожаление", - сказал Хаяси. Он подчеркнул, что несмотря на это, в итоговом документе комитета способ наследования в Японии приравнен к дискриминации женщин. "Это вызывает крайнее сожаление, 29 октября по итогам заключительного мнения комитета мы заявили решительный протест и сделали представление с требованием удалить. Мы считаем нецелесообразным, чтобы комитет в принципе поднимал вопросы наследования в нашей стране, и упоминание о наследовании должно быть удалено и мы и впредь продолжим требовать его удаления", - сказал генеральный секретарь. В конце октября комитет по ликвидации дискриминации женщин ООН указал, что способ наследования престола в Японии только по мужской линии и только мужчинами затрагивает вопросы дискриминации женщин. Японская монархия является самой древней непрерывной династией в мире - считается, что она ведет начало от легендарного императора Дзимму с 660 года до нашей эры. Престол может унаследовать мужчина по мужской линии. Сейчас правит 126-й монарх, император Нарухито.

https://ria.ru/20241116/yaponiya-1984176686.html

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япония, токио, есимаса хаяси, нарухито, оон