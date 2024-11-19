https://ria.ru/20241119/yakutiya-1984590431.html
Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено
Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено - РИА Новости, 19.11.2024
Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено
Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличат более чем в два раза, в 2025 году республика получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:32
2024-11-19T13:32
2024-11-19T13:32
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_0:127:3091:1866_1920x0_80_0_0_489ff61fffa1974258ce00514d82d8bd.jpg
ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличат более чем в два раза, в 2025 году республика получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. По словам Николаева, во время визита президента страны Владимира Путина в Якутию он докладывал о проблеме нехватки предусматриваемых средств на охрану лесов от пожаров. "Государственная Дума РФ приняла проект федерального бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении. Согласно этому документу, 2,7 миллиарда (рублей - ред.) будет выделяться дополнительно к тем 1,6 миллиарда (рублей - ред.), которые предусматриваются нам каждый год. Таким образом, в 2025 году на борьбу с огненной стихией Якутия получит из бюджета страны 4,3 миллиарда рублей. Столько же федеральный центр выделит республике в 2026 и 2027 годах", - заявил глава региона. Он отметил, что средства пойдут на работы по тушению лесных пожаров, авиамониторинг, создание новых авиаотделений ГБУ "Авиалесоохрана" и усиление существующих. Республика Саха (Якутия) - один из регионов в России, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что летом 2024 года почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары, огнем было пройдено свыше 1 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20241112/jakutija-1983275634.html
https://ria.ru/20241115/most-1983910435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_3749838934bb20a0d575fea8f727d2c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, россия
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия
ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличат более чем в два раза, в 2025 году республика получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По словам Николаева, во время визита президента страны Владимира Путина
в Якутию он докладывал о проблеме нехватки предусматриваемых средств на охрану лесов от пожаров.
"Государственная Дума РФ
приняла проект федерального бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении. Согласно этому документу, 2,7 миллиарда (рублей - ред.) будет выделяться дополнительно к тем 1,6 миллиарда (рублей - ред.), которые предусматриваются нам каждый год. Таким образом, в 2025 году на борьбу с огненной стихией Якутия получит из бюджета страны 4,3 миллиарда рублей. Столько же федеральный центр выделит республике в 2026 и 2027 годах", - заявил глава региона.
Он отметил, что средства пойдут на работы по тушению лесных пожаров, авиамониторинг, создание новых авиаотделений ГБУ "Авиалесоохрана" и усиление существующих.
Республика Саха (Якутия) - один из регионов в России, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что летом 2024 года почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары, огнем было пройдено свыше 1 миллиона гектаров.