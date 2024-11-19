https://ria.ru/20241119/yakutiya-1984590431.html

Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено

Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено - РИА Новости, 19.11.2024

Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии будет увеличено

Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличат более чем в два раза, в 2025 году республика получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:32

2024-11-19T13:32

2024-11-19T13:32

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

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ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличат более чем в два раза, в 2025 году республика получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. По словам Николаева, во время визита президента страны Владимира Путина в Якутию он докладывал о проблеме нехватки предусматриваемых средств на охрану лесов от пожаров. "Государственная Дума РФ приняла проект федерального бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении. Согласно этому документу, 2,7 миллиарда (рублей - ред.) будет выделяться дополнительно к тем 1,6 миллиарда (рублей - ред.), которые предусматриваются нам каждый год. Таким образом, в 2025 году на борьбу с огненной стихией Якутия получит из бюджета страны 4,3 миллиарда рублей. Столько же федеральный центр выделит республике в 2026 и 2027 годах", - заявил глава региона. Он отметил, что средства пойдут на работы по тушению лесных пожаров, авиамониторинг, создание новых авиаотделений ГБУ "Авиалесоохрана" и усиление существующих. Республика Саха (Якутия) - один из регионов в России, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что летом 2024 года почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары, огнем было пройдено свыше 1 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20241112/jakutija-1983275634.html

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айсен николаев, россия