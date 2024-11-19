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Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о взрыве в Киевском районе города. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:49
2024-11-19T14:49
2024-11-19T14:49
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о взрыве в Киевском районе города. Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. "В Харькове по Киевскому району города", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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вооруженные силы рф, харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьков, В мире
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в Киевском районе города