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В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв - РИА Новости, 19.11.2024
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11:21 19.11.2024 (обновлено: 12:52 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vzryv-1984549485.html
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв - РИА Новости, 19.11.2024
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв
Взрыв произошёл во время тушения пожара в здании, где находятся кафе и гостиница "Жемчужина Востока" в Чите, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:21
2024-11-19T12:52
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ЧИТА, 19 ноя – РИА Новости. Взрыв произошёл во время тушения пожара в здании, где находятся кафе и гостиница "Жемчужина Востока" в Чите, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Забайкальскому краю. "Да, (во время тушения - ред.) был хлопок. Произошел от испарения газов от масла. Никто не пострадал", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что пожар произошел в комплексе "Жемчужина Востока". На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление. "Горело растительное масло во фритюре на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. В 15.53 (9.53 мск) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что к тушению были привлечены 28 человек и 6 единиц техники. В пресс-службе регионального СУСК сообщили о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности путём неосторожного обращения с огнем). На месте следователи произведут осмотр, опросят очевидцев, работников кафе, жильцов дома.
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв

В Чите при тушении пожара в кафе и гостинице произошел взрыв

© Кадр видео из соцсетейВзрыв во время тушения пожара в здании гостиницы в Чите. 19 ноября 2024
Взрыв во время тушения пожара в здании гостиницы в Чите. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв во время тушения пожара в здании гостиницы в Чите. 19 ноября 2024
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ЧИТА, 19 ноя – РИА Новости. Взрыв произошёл во время тушения пожара в здании, где находятся кафе и гостиница "Жемчужина Востока" в Чите, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Забайкальскому краю.
"Да, (во время тушения - ред.) был хлопок. Произошел от испарения газов от масла. Никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что пожар произошел в комплексе "Жемчужина Востока". На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление.
"Горело растительное масло во фритюре на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. В 15.53 (9.53 мск) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что к тушению были привлечены 28 человек и 6 единиц техники.
В пресс-службе регионального СУСК сообщили о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности путём неосторожного обращения с огнем). На месте следователи произведут осмотр, опросят очевидцев, работников кафе, жильцов дома.
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