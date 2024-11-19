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Украинские СМИ сообщили о взрывах возле Черкасс на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрывах возле Черкасс на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 19.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах возле Черкасс на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел возле города Черкассы в центральной части Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:34

2024-11-19T06:34

2024-11-19T06:34

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел возле города Черкассы в центральной части Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. "Возле Черкасс был слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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в мире, черкассы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины