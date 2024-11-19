https://ria.ru/20241119/vzryv--1984652293.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:36
2024-11-19T16:36
2024-11-19T16:36
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
харьков
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги