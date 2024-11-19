https://ria.ru/20241119/vzryv--1984652293.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 19.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:36

2024-11-19T16:36

2024-11-19T16:36

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий песков, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире