https://ria.ru/20241119/vzaimodeystviyu-1984674106.html

Дан старт взаимодействию партийных отделений Вологодчины и Пекина

Дан старт взаимодействию партийных отделений Вологодчины и Пекина - РИА Новости, 19.11.2024

Дан старт взаимодействию партийных отделений Вологодчины и Пекина

Инициировано взаимодействие между Вологодским отделением одной из партий Россия и Пекинским горкомом Коммунистической партии Китая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:54

2024-11-19T17:54

2024-11-19T17:54

вологодская область

китай

пекин

георгий филимонов

единая россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инициировано взаимодействие между Вологодским отделением одной из партий Россия и Пекинским горкомом Коммунистической партии Китая, сообщает пресс-служба губернатора региона. Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов встретился с зампредом Народного политического консультативного совета Пекина Ван Хун в рамках "Дней Вологодской области в Китае". "Инициировали старт диалога между Вологодским отделением партии "Единая Россия" и Пекинским горкомом Коммунистической партии Китая. В планах – межпартийная конференция и подписание соглашения о сотрудничестве", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в декабре начнет работу вологодское отделение "Общества российско-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета. Так, университеты Вологодской области и Китая смогут обмениваться студентами, совместно проводить научные и образовательные программы, а также реализовывать проект двойного диплома. Кроме того, на пленарном заседании форума "Дни Вологодской области в Китае" обсуждались новые инвестпроекты в лесной отрасли. "Вологодская область имеет пять проектов с китайскими инвесторами: производство шпона, посуды, пиломатериалов. Инвестиции составляют 1,2 миллиарда рублей, 300 рабочих мест. Вологодчина открыта для новых инвестпроектов в лесной отрасли", – сказал Филимонов. Он также напомнил, что регион является лесным гигантом России: заготовка древесины составляет 14 миллионов кубических метров в год, регион занимает третье место в стране по данному показателю. Кроме того, Вологодчина – ведущий регион по приоритетным проектам в лесной отрасли: на данный момент 21 проект завершен, еще пять находятся в работе. Доля переработки древесины составляет 76%. Основная продукция – пиломатериалы, фанера, CLT-панели, деревянные дома, топливные гранулы и бумага. Губернатор региона добавил, что в прошлом году экспорт лесопродукции в Китай составил один миллиард юаней. План на этот год – 758 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241118/vologodchina-1984402135.html

https://ria.ru/20241107/zhestyannikov-1982477422.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин, георгий филимонов, единая россия