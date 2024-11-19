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ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 19.11.2024 (обновлено: 14:57 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vsu-1984605674.html
ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области
ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 320 украинских боевиков, два танка, один из них Leopard 2... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:21
2024-11-19T14:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
германия
курская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 320 украинских боевиков, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33990 военнослужащих, 215 танков, 141 боевую машину пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, германия, курская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Германия, Курская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 320 военных в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 320 украинских боевиков, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33990 военнослужащих, 215 танков, 141 боевую машину пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьГерманияКурская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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