https://ria.ru/20241119/vsu-1984577907.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:49

2024-11-19T12:49

2024-11-19T12:49

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства российской ПВО сбили 85 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146-ти районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28 525 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241119/novoselidovka-1984573026.html

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россия, украина, франция, вооруженные силы украины