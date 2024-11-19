https://ria.ru/20241119/vsu-1984577907.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:49
2024-11-19T12:49
2024-11-19T12:49
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства российской ПВО сбили 85 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146-ти районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28 525 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
МО: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики