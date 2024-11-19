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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков - РИА Новости, 19.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:41
2024-11-19T12:41
2024-11-19T12:41
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ и станцию РЭБ