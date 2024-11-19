https://ria.ru/20241119/vsu-1984574933.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков - РИА Новости, 19.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность