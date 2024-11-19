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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vsu-1984574933.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков - РИА Новости, 19.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:41
2024-11-19T12:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских боевиков

МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ и станцию РЭБ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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