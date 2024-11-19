https://ria.ru/20241119/vsu-1984573702.html

ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 19.11.2024

ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у Купянска, Загрызово и Кругляковки в Харьковской области, а также... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у Купянска, Загрызово и Кругляковки в Харьковской области, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность