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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vsu--1984574581.html
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и две гаубицы М198 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:39
2024-11-19T12:39
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
германия
сша
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и две гаубицы М198 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что что потери противника составили до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и две гаубицы М198 производства США, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что что потери противника составили до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьГерманияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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