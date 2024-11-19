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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 19.11.2024

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и две гаубицы М198 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:39

2024-11-19T12:39

2024-11-19T12:39

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и две гаубицы М198 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что что потери противника составили до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)