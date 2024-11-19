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ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 19.11.2024 (обновлено: 12:42 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vsu--1984574015.html
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:36
2024-11-19T12:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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курахово
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, янтарный, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Янтарный, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

МО РФ: ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАЯнтарныйКураховоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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