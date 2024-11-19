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ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:36
2024-11-19T12:36
2024-11-19T12:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, сша, янтарный, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Янтарный, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"