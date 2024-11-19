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ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 19.11.2024

ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:36

2024-11-19T12:36

2024-11-19T12:42

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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янтарный

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вооруженные силы украины, россия, сша, янтарный, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность