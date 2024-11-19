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Ядерное сдерживание потребуется при угрозе экологически опасным объектам
Ядерное сдерживание потребуется при угрозе экологически опасным объектам - РИА Новости, 19.11.2024
Ядерное сдерживание потребуется при угрозе экологически опасным объектам
Действия противника против экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к катастрофе, числятся среди основных военных опасностей, для нейтрализации... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:09
2024-11-19T13:09
2024-11-19T13:09
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Действия противника против экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к катастрофе, числятся среди основных военных опасностей, для нейтрализации которых может осуществляться ядерное сдерживание, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... действия потенциального противника, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов Российской Федерации, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам", - говорится в документе.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин