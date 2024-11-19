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Российские войска зачищают промзону в Купянске от ВСУ
Российские войска зачищают промзону в Купянске от ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Российские войска зачищают промзону в Купянске от ВСУ
Российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:03
2024-11-19T15:03
2024-11-19T15:03
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
виталий ганчев
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, военнослужащие российской армии ежедневно наносят удары по местам дислокации противника на харьковском направлении. "Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска: идет работа по зачистке промзоны города от врага. Все это дает нам уверенность в том, что наш регион скоро будет освобожден", - сказал он. Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.
https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html
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харьковская область, луганская народная республика, виталий ганчев, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Российские войска зачищают промзону в Купянске от ВСУ
Ганчев: российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска