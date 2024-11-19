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Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора - РИА Новости, 19.11.2024
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20:34 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/volodin-1984706698.html
Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора
Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора - РИА Новости, 19.11.2024
Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора
Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировал Telegram-канал в реестре каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, который ведет Роскомнадзор,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:34
2024-11-19T20:34
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировал Telegram-канал в реестре каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, который ведет Роскомнадзор, ссылка на его страницу в реестре появилась в описании канала. В настоящий момент на Telegram-канал председателя Госдумы подписаны более 1,2 миллиона человек. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html
https://ria.ru/20241113/twitch-1983626280.html
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Новости
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вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора

Вячеслав Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировал Telegram-канал в реестре каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, который ведет Роскомнадзор, ссылка на его страницу в реестре появилась в описании канала.
В настоящий момент на Telegram-канал председателя Госдумы подписаны более 1,2 миллиона человек.
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Вчера, 19:47
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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