https://ria.ru/20241119/volodin-1984706698.html

Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора

Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора - РИА Новости, 19.11.2024

Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировал Telegram-канал в реестре каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, который ведет Роскомнадзор,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:34

2024-11-19T20:34

2024-11-19T20:34

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировал Telegram-канал в реестре каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, который ведет Роскомнадзор, ссылка на его страницу в реестре появилась в описании канала. В настоящий момент на Telegram-канал председателя Госдумы подписаны более 1,2 миллиона человек. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html

https://ria.ru/20241113/twitch-1983626280.html

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вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия